Тебе от 20 до 30 лет.
Твой рост от 170 см и выше.
И ты хочешь стать медиазвездой!
Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!
2 апреля в 18:00 ждем тебя: Аврора Молл, 1 корпус, 4 этаж, студия Аванте.Телефон для связи: 341-11-01
Захвати с собой черный купальник и хорошее настроение. Корона ждет!
Важно: к участию в конкурсе допускаются незамужние девушки, без детей, без хирургических изменений внешности. Нужно быть готовой к круглосуточной телевизионной съемке в течение всего конкурса.
Победительница самарского этапа, который состоится 15 мая в ресторане Mr. Hadson на набережной, будет представлять наш регион на федеральном конкурсе в Москве.
Партнеры проекта: Модельная Студия «AVANTE» , телеканал «Терра 360 Самара»
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