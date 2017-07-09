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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
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Сколько белых ходоков за воскресенье (с 13:00 до 23:00) появилось на плашках акции?