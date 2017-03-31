В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и запрет будет распространяться на фуры, у которых нагрузка на каждую ось превышает 7 тонн. Ограничения будут действовать до 30 апреля.
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