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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.

Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи 
24 марта 2017, 02:46
В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС

В Самарской области почти на два года введут запрет на движение грузовиков по мостовому переходу Жигулевской ГЭС. Как сообщает Поволжуправтодор, ограничения в связи с проведением ремонтных работ должны ввести с 1 апреля 2017 года по 1 января 2019-го. Напомним, в 

17 февраля 2017, 04:09
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
Появились изображения нового речного вокзала в Самаре

Появились изображения нового речного вокзала в Самаре

В Интернете появились варианты нового речного вокзала, который планируют построить в Самаре. Изображения опубликовала газета «Волжская коммуна». Есть два варианта нового вокзала – в виде треугольного паруса и в виде волны. В настоящее время министерство транспорта Самарской области ищет компанию, 
25 ноября 2016, 10:26
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

21 ноября в Самаре должны объявить компанию, которая разработает проект планировки территории для строительства транспортной развязки на улице Главной. Торги объявило министерство транспорта Самарской области. Исполнителю могут заплатить 2,16 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Средства поступят из областного бюджета двумя 

16 ноября 2016, 03:02
Минтранс Самарской области оштрафовали на 220 000 рублей

Минтранс Самарской области оштрафовали на 220 000 рублей

Министерство транспорта Самарской области оштрафовали на 220 тысяч рублей. Как сообщает областная прокуратура, ведомство в рамках госконтракта на капитальный ремонт Московского шоссе заключило с фирмой «Самаратрансстрой» противоречащее закону дополнительное соглашение о выплате аванса. Кроме того, проверка надзорного ведомства вскрыла факты 

16 ноября 2016, 02:35
В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В четверг, 20 октября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП: столкнулись две фуры. Это случилось в 15 часов 10 минут на 1189 километре трассы М-5 «Урал», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обе машины ушли в 
21 октября 2016, 05:14
Под Сызранью столкнулись два большегруза, погиб водитель

Под Сызранью столкнулись два большегруза, погиб водитель

В четверг, 25 августа, примерно в 14:30 в районе Сызрани на 914 километре трассы М-5 столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. По данным сызранских журналистов, один из пострадавших в ДТП водителей позже умер.

Сообщается, 
26 августа 2016, 10:21
Под Тольятти столкнулись три фуры: на М-5 пробка

Под Тольятти столкнулись три фуры: на М-5 пробка

На трассе М - 5 «Урал» на территории Ставропольского района произошла крупная авария. Водитель MAN TGS ехал из Сызрани в сторону  Жигулевска и по неизвестной пока причине врезался в стоящий на дороге Мерседес Бенц Астрос. В результате, последний столкнулся со стоящим впереди Volvo SH-TRUCK. В ЧП 
20 мая 2016, 07:42
«Аэрофлот» получил допуск на 56 международных маршрутов «Трансаэро» из 156

«Аэрофлот» получил допуск на 56 международных маршрутов «Трансаэро» из 156

Комиссия федерального Министерства транспорта выдала «Аэрофлоту» временный допуск на 56 международных маршрутов из 156 компании «Трансаэро».

Росавиация с 26 октября аннулирует сертификат эксплуатанта «Трансаэро», а в Санкт-Петербурге арбитраж принял заявление Сбербанка о банкротстве авиаперевозчика, долги которого составляют в общей 
22 октября 2015, 10:05
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