Одного триллиона рублей достиг долг российских управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В Самарской области он равен 9 млрд и продолжает расти. Но это не вина жильцов, говорят парламентарии. Деньги задерживаются именно в УК. В качестве выхода из ситуации предлагается заключать договоры напрямую между собственниками квартир и поставщиками услуг.
Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ общественной палаты СО:
- Эти договоры будут заключаться не в письменном виде, а в устном виде. То есть будет существовать типовой договор, и каждый из собственников не будет подписывать никакого договора. В данной ситуации УК, ТСЖ и ЖСК перестают становиться исполнителями коммунальных услуг. Исполнителями коммунальных услуг со всеми вытекающими последствиями становятся ресурсоснабжающие организации.
Чтобы не было путаницы, квитация для всех жителей региона должна быть единой, настаивают депутаты. Поэтому необходимо создать профильный ЕРКЦ.
Андрей Кислов, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды: Самарской Губернской Думы:
- Правильно было бы создать единый расчетный кассовый центр областной, который бы занимался сбором, расщеплением платежей. И это было бы правильно. Проще с жителями работать и спрашивать с одной организации, чем состоять в каждом муниципалитете. Это создало бы лишний кавардак.
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