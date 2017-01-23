В Госдуме предлагают поднять порог долга, при котором россиянам будет ограничен выезд за границу Сейчас они не могут покинуть Россию в случае наличия задолженности в 10 тысяч рублей. Профильный комитет парламента рассмотрит поправку уже 8 декабря. По данным службы судебных приставов, по состоянию на конец октября около 1 миллиона граждан не имели права выезда …