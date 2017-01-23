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Бункер S

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Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди 
31 мая 2016, 01:31
Управляющие компании Самары оштрафованы на миллионы рублей

Управляющие компании Самары оштрафованы на миллионы рублей

С начала зимы в отношении предприятий и управляющих компаний Самары составлено около 900 административных протоколов за ненадлежащее выполнение обязательств по уборке закреплённых за ними городских территорий. Сумма выписанных штрафов исчисляется миллионами рублей. Контроль за уборкой ведут административные комиссии, сотрудники городской 
18 февраля 2016, 10:02
В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

Об этом говорили в понедельник на совещании в городской администрации. С отчетами об уборке дорог и крыш домов от снега выступили главы районов и руководитель департамента ЖКХ и экологии.

С начала января в Самаре выпало более 170% от месячной 
26 января 2016, 03:06
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