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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу
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22 мая 2019, 10:29
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Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России
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22 мая 2019, 07:57
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Комментатор матча "Локомотива" и "Урала" рассказал об ожиданиях от поединка
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22 мая 2019, 02:30
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Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России
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22 мая 2019, 02:28
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«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно
После домашнего поражения от столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
Не случилось. Динамовцы дважды вели …
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19 мая 2019, 06:25
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«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно
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18 мая 2019, 11:09
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Франк Веркаутерен вернулся в Самару
Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным …
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18 мая 2019, 08:36
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«Крылья Советов» закрепились в зоне стыковых матчей
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25 апреля 2019, 09:37
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