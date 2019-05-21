«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно После домашнего поражения от столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».



Не случилось. Динамовцы дважды вели … единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».Не случилось. Динамовцы дважды вели