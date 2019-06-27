29 июня 2019 года село Камышла Самарской области станет центром большого национального праздника – Х Всероссийского сельского Сабантуя. На празднование ожидается приезд 500 делегатов из 30 регионов Российской Федерации, по предварительным расчётам, этот сабантуй посетит более 20 тысяч зрителей.
У каждого юбилея есть не только своя история и традиции, но и свои «изюминки», интересные факты. Х Всероссийский сельский Сабантуй – не исключение. Убедиться в этом и увидеть уникальное представление можно будет совсем скоро.
Место проведения
Удивительный ландшафт – здесь начинаются отроги Уральских гор. Ещё в середине XVIII века в эти края по указу императрицы Екатерины II была послана научная экспедиция Российской академии наук во главе с ученым Петром Палласом. Он первым описал богатство этого края. Пройдя вдоль рек Сок, Байтуган, Кондурча, Черемшан, побывав в сёлах Ермаково, Камышла, Усманово, он оставил интереснейшие описания народов края, природной красоты и богатства недр. В своих наблюдениях учёный тогда отметил, что местные жители испокон веков используют выходящую из земли нефть как смазку для своих телег, а также как лекарственное средство.
Рай для гурманов
Сабантуй – это праздник не только души, но и живота. Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее происхождение, а соответственно, и свои особенности. Развитие народа, его исторические и духовные ценности, религия – все это одна уникальная культура, на основе которой сложились кулинарные традиции. Татарская кухня самобытна и богата, её основу составляют мясные блюда (баранина, конина, говядина, курица, утятина, дичь), супы и похлебки на крепком мясном бульоне, а также выпечка. Что может сравниться с куриным супом с домашней лапшой, азу по-татарски, любимыми в народе лепёшками с мясом и картофелем (кыстыбай), треугольниками с мясом, картофелем и луком (учпочмак), семислойным пирогом (губадия)! Эти и десятки других блюд самобытной, вкусной татарской кухни станут украшением гастрономического пиршества. На площадке Сабантуя будут работать более 30 пунктов питания и около 40 торговых точек, где можно приобрести вкуснейшие национальные блюда: шашлык из говядины, баранины и конины, шурпа, уха из осетрины, выпечку и многое другое.
Подворья
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское – уникальные в своём роде постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.
В подворье Республики Башкортостан гости познакомятся с культурой и традициями башкирского народа. Здесь будет представлена юрта, в которой они увидят быт кочевых башкир, национальную кухню, выставку хозяйственной утвари. На территории подворья пройдут мастер-классы по приготовлению башкирских напитков и блюд, плетению ленты из лыка, ткачеству паласов и ковров из шерсти; организована продажа продукции пчеловодства и знаменитого кумыса. Для гостей на протяжении всего праздника будут работать фотозоны, посвящённые культуре и быту башкирского народа, а также 100-летию Республики Башкортостан.
Экспозицию Кукморского района Республики Татарстан открывает дом-изба, где представлены элементы декора и украшения татарской избы XIX века. В павильоне представлены изделия мастеров валяния, которым издревле славятся татары, – валяная обувь. Здесь гости Сабантуя познакомятся с прошлым и настоящим этого ремесла, в особенности со знаменитыми кукморскими валенками. На территории подворья, напротив экспозиции валяльно-войлочного комбината, расположится выставка изделий из войлока и пройдёт дефиле костюмов арт-студии «Войлок фэшн» детской школы искусств. В павильоне будут представлены изделия кукморской швейной фабрики – лыжные костюмы, детские куртки, комбинезоны. На территории подворья будут печь блины и наливать горячий чай из самовара. Здесь же будут проходить мастер-классы по вышиванию и вязанию, плетению из лозы. Центральную площадку подворья украсят деревянные скульптуры и макеты сказочных персонажей из произведений знаменитых татарских авторов.
Самарское подворье, символизирующее историю края, поделено на три части. В «Исторической крепости» гости Сабантуя познакомятся с прошлым, традициями, народным творчеством самарской земли, погрузятся в хороводно-песенную культуру и атмосферу ремёсел и народных гуляний. Вторая часть – «Самара купеческая» – перенесёт во времена уютных самарских двориков и просторных площадей, известных архитектурных образов Самары. В самой крупной постройке, символизирующей Самарский академический театр оперы и балета, расположено уютное кафе, где гостей праздника ждут угощения. Третья часть подворья – «Устремлённый в будущее» – динамичное пространство, посвящённое технологическому аспекту региона. Здесь расположены павильоны передовых самарских предприятий. Также эта часть подворья будет посвящена Чемпионату мира по футболу – 2018, матчи которого проходили в Самаре. Все три части Самарского подворья объединены пешеходной зоной, форма которой олицетворяет Волгу и знаменитую самарскую набережную.
Творческая программа
Грандиозное культурно-массовое действие развернётся на Сабантуе в Камышле 29 июня! Только участников творческих программ – две тысячи человек! Это известные артисты и лучшие творческие коллективы Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, такие как Рустем Закиров, Резида Шарафиева, Рустем Асаев, Сирина Зайнутдинова, Рустем Насыбуллин, Зайнаб Фархутдинова, Айдар Галимов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и Ансамбля танца «Казань»; заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, артисты Самарского академического театра оперы и балета, Самарской государственной филармонии, вокальная и балетная группа Волжского русского народного хора им. П.Милославова, артисты детского молодёжного театра «Задумка», ансамбль танца «Ялканлы яшлек», танцевальная группа «Яктылык», ансамбль «Аккаен, участники силового шоу «Русские Витязи», ансамбль спортивно-бального танца, ансамбль ложкарей, ансамбль танца народов мира «Услада», квартет барабанщиц «Лауд стрит герлз», квартет саксофонистов «Наши люди», уличный театр «Пластилиновый дождь», сводный ансамбль баянистов «Самара-родина баяна», ансамбль «Точка тире», хореографический коллектив «Нью фейс», концертный духовой оркестр, молодежный вокальный коллектив «Лаборатория музыки», воздушная гимнастка на партерном кольце, вокалистка Ирина Сигал, дуэт балалаечников, вокалисты молодёжных групп и самодеятельные коллективы Самарской области, театральные артисты. Концертная программа состоит из театрализованного пролога, который восхваляет Волгу-матушку, объединяющую народы Поволжья, а также труд земледельца-хлебороба. Ведь сабантуй в переводе означает «свадьба плуга».
Торжественно откроет Х Всероссийский сельский Сабантуй театрализованное действо – обряд «Сбор подарков Сабантуя». Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплён длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге – молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй – эби и бабай – бабушка и дедушка, между ними – огромный медный самовар, из трубы которого идёт дым; а на третьей телеге – детвора и две огромные бочки с надписью «мёд» и «кумыз»… Все спешат на Сабантуй – праздник древний и вечно молодой, праздник, на котором раскрывается душа народа!
Пролог «Ответное слово Самарской области» представляет собой постановочное действие из пяти блоков, предполагающее непрерывную тематическую вокально-хореографическую постановку в сопровождении оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора им. П.Милославова и муниципального концертного духового оркестра.
Ближе к вечеру перед гостями выступит шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на «пятерке», джигитовка на «Весте» и ещё десятки манёвров, какие не увидишь на городских трассах.
Открытие бюста Энверу Давыдову
В день проведения Сабантуя на площади перед местным домом культуры откроют бюст татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, стихи которого в татарских сёлах знают и учат в школе, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме. На весёлом народном празднике почтят поэта совершенно не случайно. 22 июня 1941 года жители Камышлы также пришли на Сабантуй. Как рассказывают камышлинцы, ранним июньским утром на телегах и пешими торопились целыми семьями нарядно одетые сельчане к месту проведения праздника на лесной поляне. Отовсюду раздавались народные песни. Но уже через несколько минут после сообщения о нападении на нашу страну немецко-фашистских захватчиков и речи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова майдан опустел. Многие из тех, кто собирался участвовать в праздничных конкурсах и выступать на сцене, ушли на фронт и погибли в боях за Родину. Молодой житель Камышлы Энвер Давыдов вернулся с фронта и стал поэтом своего народа. В этом году знаменитому односельчанину в честь его столетия на площади перед дворцом культуры установят памятный бюст.
Особый подарок Самарской области от Республики Татарстан
Впервые в истории проведения всероссийских и федеральных сабантуев «Центром разведения лошадей татарской пароды» (ИП Набиуллин Фарит Мисбахович) Самарской области от Татарстана будет преподнесён необычный подарок – годовалый жеребец татарской породы, выращенный на конном дворе «Алкамай» фермера Фарита Мисбаховича из посёлка Карабаш Лениногорского района. Татарская порода лошадей обладает недюжинной физической силой и выносливостью, эти животные способны преодолевать огромные расстояния без остановки, они умные и послушные, откликаются на команды наездника и легко управляемы. Жеребца планируется разместить на конезаводе «Самарский», лучшем предприятии Красноярского района 2018 года, в посёлке Конезавод. Жеребца зовут «Сак-сок».
Борьба «кэрэш», национальные игры, состязания и забавы
Венцом любого сабантуя является борьба «кэрэш» – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это единоборства на кушаках (поясах), в которых перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешённых приемов. Победитель «кэрэш» – батыр – получит на Всероссийском сельском сабантуе главный приз – барана и автомобиль. Награждение батыра состоится на главной сцене.
Соревнования по армрестлингу будут проводиться как среди мужчин, так и среди женщин в нескольких весовых категориях.
Гостей ждут традиционные национальные игры и забавы на площади, которые никого не оставят равнодушным: бег в мешке (капчык йөгереш), бег с коромыслом (көянтә йөгереш), разбивание с завязанными глазами горшков (чүлмәк вату), монета в катыке, бой мешками (әтәчләр талашуы) и многие другие.
Скачки
С 10:00 до 16:00 на ипподроме села Камышла будут проходить скачки – яркое, захватывающее зрелище! Знатоки утверждают, что скачки на праздниках бывают более зрелищными, чем на официальных ипподромах. Они не носят чисто спортивный характер, а потому более душевные. Хотя побороться будет за что! В 13:00 будет объявлен заезд на приз Губернатора Самарской области. Для участия в скачках заявилось более 100 наездников из самых разных регионов.
Наследие Сабантуя
Целый год сельчане готовились к Сабантую. Сегодня село преобразилось! Обновлены дороги, тротуары, отремонтированы здания. Администрация района переезжает в новое помещение. Благоустроен сельский парк с фонтаном. В центре села красуется обновленный родник «Кара теп». После сабантуя подворье Татарстана «переселится» в центр села Камышла, где будет открыт уникальный музей татарской культуры под открытым небом.
Сабантуй могут признать объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Вопрос о включении праздника «Сабантуй» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО обсуждается давно и на самом высоком уровне. Праздник не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.
Пока в представительный Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества из российских явлений входят только Якутский героический эпос «Олонхо», получивший международный статус шедевра ЮНЕСКО 25 ноября 2005г. и вошедший в Репрезентативный список мировых шедевров в 2009г., а также культурное пространство и устное творчество семейских – староверов Забайкалья, получившее это почётное звание в 2001 году. Ранее в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в который включены только материальные ценности, от Татарстана входили Архитектурно-исторический комплекс Булгар и Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль». Главная цель включения в подобные списки, имеющие всемирное признание, – сделать известными и защитить уникальные объекты культуры.
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