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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Стала известна программа Сабантуя в Самарской области

Стала известна программа Сабантуя в Самарской области

29 июня в селе Камышла пройдет Всероссийский сельский Сабантуй. В этом году мероприятие станет юбилейным, десятым по счету. Праздничные гуляния стартуют уже в 10:00, в 11:00 начнут работать подворья, а на 11:30 запланировано официальное открытие. Гостей ждут не только выступления 

18 июня 2019, 09:48
100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.

Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест 

13 июня 2019, 01:05
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, 
11 июня 2019, 08:54
Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
В Самарской области в 23-й раз отпразднуют Сабантуй

В Самарской области в 23-й раз отпразднуют Сабантуй

25 июня в 10.00 в парке им. Гагарина г. Самара состоится 23-й областной татарский праздник «Сабантуй», посвященный 125-летию выдающегося поэта и публициста Габдуллы Тукая и 160-летию образования Самарской губернии.

При поддержке Правительства Самарской области организаторами праздника выступили Самарская областная татарская национально-культурная 

24 июня 2011, 04:05
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