Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.
Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на одном из местных заводов. Работники УФССП направились на предприятие, но и там мужчину не нашли. Руководство заявило, что он у них в штате не числится.
Спустя время, приставы смогли дозвониться до должника по телефону, и пригласить на прем. Там на мужчину составили протокол и назначили ему обязательные работы. После этого мужчина предоставил в отдел справку о трудоустройстве на одном из предприятий в качестве водителя. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.
Олнако к работам алиментщик так и не приступил. Он попал на служебной машине в аварию и после этого был уволен. Зарплата ему не выдавалась, и отчисления из нее не производились.
Должник неофициально устроился работать таксистом. Приставы вызвали машину, на которой он ездил, и доставили нерадивого отца в отдел. Алиментщику назначили наказание в виде ареста на 10 суток. Кроме того, на него завели уголовное дело, сообщает УФССП России по Самарской области.
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