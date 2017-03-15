В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 1847 гражданам - у них не обнаружено необходимых для получения этого статуса заболеваний.
Раньше специалисты бюро медико-социальной экспертизы располагались в разных зданиях. В конце прошлого года в Самаре и Тольятти для удобства граждан переехали в одно, причем адаптированное для посещения граждан с разными ограничениями здоровья. В апреле 2017-ого то же ждет и Сызрань.
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