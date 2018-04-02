В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.
К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено техническое обследование, состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, сообщил руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин. Будут введены специальные «ритуальные маршруты». Всего их будет восемь: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.
«Перевозка пассажиров к кладбищам будет также осуществляться в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая», - указано в сообщении мэрии. По сложившейся традиции, в эти дни горожане посещают могилы усопших родных и близких.
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