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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. 
13 марта 2018, 10:23
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» определились со списком претендентов на победу в нем. Всего за звание лучшей поборются 10 машин из нескольких стран. В своеобразный шорт-лист вошли три японских модели, по два представителя немецкого и британского автопромов, а также по 
24 января 2018, 09:53
Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцев приглашают принять участие в лыжном марафоне «Сокольи горы», который состоится 27 января. С этого года он включен во всероссийский календарь соревнований. В Самаре марафон проводится в четвертый раз. Место Сокольи горы в районе поселка Управленческий. Трасса пролегает через лес 
16 января 2018, 10:41
Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже 

13 декабря 2017, 03:02
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

В Самаре борцы самбо уже начали отмечать свой праздник

16 ноября отмечается всероссийский день самбо. 
16 ноября 2017, 11:39
В Самарской области впервые пройдут поединки Fight Nights

В Самарской области впервые пройдут поединки Fight Nights

В Самарской области впервые пройдут 78-е соревнования по смешанным единоборствам серии Fight Nights с участием мировых звезд. 4 ноября поединки состоятся во дворце «Лада Арена» в Тольятти. Главным событием турнира станет поединок Артура «Торнадо» Гусейнова и Михаила Царева, известного как 

2 ноября 2017, 09:05
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
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