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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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