В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного департамента туризма, больше всего болельщиков будет из Колумбии - почти 20 000 человек, Бразилии - 9 тысяч, Австралии, Мексики, США, Германии, Коста-Рики, Англии, Уругвая и Китая. В последнем случае ждут 1800 гостей. Первый матч на новом самарском стадионе состоится уже в это воскресенье, 17 июня.
Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
Расписание матчей в Самаре.
Групповой этап:
17 июня. 16:00: Е3-Е4 Сербия - Коста-Рика
21 июня. 16:00: С4-С2 Дания - Австралия
25 июня. 18:00: А4 Россия - Уругвай
28 июня. 18:00: H2-H3 Сенегал - Колумбия
1/8 финала:
2 июля. 18:00: 1Е-2F
1/4 финала:
7 июля, суббота, 18:00.
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