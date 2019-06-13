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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, 
11 июня 2019, 08:54
В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

12 июня самарцы будут отмечать День России. В этот день в городе будут работать волонтеры. У них можно получить ленточку, раскрашенную в цвета флага нашей страны. Всего к раздаче приготовлены 8 тысяч таких лент. Волонтеры самарского Дома молодежи выйдут на 

10 июня 2019, 03:02
Текущая рабочая неделя будет короткой

Текущая рабочая неделя будет короткой

Наступившая рабочая неделя будет для жителей страны короткой. В среду, 12 июня, будет отмечаться День России. В связи с праздником всех ожидает дополнительный выходной.

Следующая короткая неделя будет ждать россиян только поздней осенью. Все будут отдыхать со 2 по 4 ноября 

10 июня 2019, 10:57
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем 

7 июня 2019, 09:35
Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор 

7 июня 2019, 08:39
Концерт, салют и Куйбышева снова станет пешеходной: как в Самаре пройдет День России

Концерт, салют и Куйбышева снова станет пешеходной: как в Самаре пройдет День России

12 июня - День России и официальный выходной. В Самарской области праздничные мероприятия начнутся в 10 утра. Центром притяжения в это время станет улица Куйбышева. Ее сделают пешеходной. Будут бесплатно работать все музеи. Впервые в Самаре пройдет масштабный городской Квест 
7 июня 2019, 11:28
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

В Самаре в праздничных мероприятиях в День России 12 июня, по предварительным оценкам, участвовали более 150 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба главы региона. Праздник завершился парадом фейерверков на четвертой очереди набережной Волги у Ладьи, где собралось 55 тысяч человек. Свои программы 
13 июня 2018, 12:11
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