Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.
Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест «Мое время в моей стране», во время которого каждый желающий смог посетить 85 станций, посвященных истории, традициям и знаковым местам всех регионов России, и выполнить задания. Свои силы в нем попробовали около 20 тысяч человек. Среди участников был и губернатор Дмитрий Азаров, выполнивший ряд заданий. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона.
Кроме квеста, работало и множество других площадок различной направленности. Кроме того, все желающие могли совершенно бесплатно посетить городские музеи.
Завершился праздник большим концертом на площади Куйбышева, в котором принимали участие самарские коллективы. Там же подвели итоги квеста. Среди тех, кто выполнил все задания, были разыграны ценные призы.
«От всей души поздравляю вас с праздником! Я горжусь тем, что я родился на прекрасной волжской, самарской земле. Горжусь тем, что я родился в великой стране, нашей необъятной Родине – России, в которой живёт талантливый, трудолюбивый народ. Народ, который всегда добродушен, готов постоять за себя и за свою землю. Народ, который живёт по традициям своих предков и следует заветам своих отцов. Народ, который помнит каждого своего героя, который отдал свою жизнь за Родину, и каждого, кто прославляет страну. Народ, который устремлён в будущее ради наших детей, внуков, ради будущих поколений, ради нашей великой Родины. Благополучия и процветания России! С праздником вас, дорогие земляки! С Днём России! Мира и благополучия, здоровья, счастья вам и вашим близким!», – поздравил жителей Самарской области губернатор Дмитрий Азаров.
Финальным аккордом торжеств стал фейерверк.
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