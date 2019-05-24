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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Во вторник, 21 мая, на трассе в Сызранском районе загорелась движущаяся фура DAF. Это случилось в третьем часу дня на 297 километре А-151 Сызрань-Ульяновск. Известно, что никто не пострадал, на место событий выезжали 8 пожарных и две единицы техники. Насколько 
22 мая 2019, 10:37
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек

В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек

В результате пожара на дебаркадере в Куйбышевском районе Самары погиб один человек. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Олег Бойко. По его словам, человек утонул. Еще двое пострадавших от ЧП госпитализированы в больницу имени Пирогова.

Также Олег Бойко 
8 мая 2019, 04:38
Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие

Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел сегодня в Куйбышевском районе города. Как сообщают пользователи соцсетей, примерно в половине первого на дебаркадере на улице Белорусской прогремел взрыв. После этого начался пожар. Огонь и клубы дыма можно было наблюдать за несколько километров от места происшествия.
8 мая 2019, 03:02
Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе

Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе

8 мая произошел пожар на Заводском шоссе в Самаре.  В 10:12 поступил сигнал о том, что там горит металлический ангар. Огонь охватил 250 квадратных метров площади. На место происшествия прибыли  103 человека и 25 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 11:05. 

8 мая 2019, 01:42
90 человек тушили пожар в гостинице «7 Авеню»

90 человек тушили пожар в гостинице «7 Авеню»

В ночь на 8 мая в Самаре случился крупный пожар. В 04:06 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в гостинице «7 Авеню». На место происшествия выдвинулись 90 человек на 29 машинах. Для оценки обстановки туда же прибыл начальник ГУ 

8 мая 2019, 09:52
Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

6 мая, в 15:53 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании в ТЦ «Мега». Система оповещения сработала в зоне гипермаркета «Ашан». Вызову автоматически был присвоен ранг «Пожар №2». На место выдвинулись люди и техника.

Когда сотрудники экстренной службы прибыли на 

6 мая 2019, 04:38
Прощай, «МИР»: ТЦ вместо ДК

Прощай, «МИР»: ТЦ вместо ДК

В Самаре появится очередной торговый центр. Здание построят в районе Кировского рынка, на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова, на месте бывшего дома культуры «Мир» завода имени Фрунзе. Как пояснили в мэрии Самары, на земельный участок под ДК «Мир» еще 
2 апреля 2019, 09:17
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти

Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти

В четверг днем, 16 августа, в Тольятти эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Акварель». Это произошло примерно в 16:30. По словам очевидцев, людей вывели из здания по тревоге, но они не видели очага возгорания, дыма или других признаков пожара. Тревога 
17 августа 2018, 08:55
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