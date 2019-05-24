В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек В результате пожара на дебаркадере в Куйбышевском районе Самары погиб один человек. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Олег Бойко. По его словам, человек утонул. Еще двое пострадавших от ЧП госпитализированы в больницу имени Пирогова.



Также Олег Бойко …