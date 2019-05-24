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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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Под Сызранью на трассе горела фура DAF
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22 мая 2019, 10:37
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек
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8 мая 2019, 04:38
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Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие
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8 мая 2019, 03:02
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Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе
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8 мая 2019, 01:42
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90 человек тушили пожар в гостинице «7 Авеню»
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8 мая 2019, 09:52
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Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек
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6 мая 2019, 04:38
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Прощай, «МИР»: ТЦ вместо ДК
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2 апреля 2019, 09:17
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти
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17 августа 2018, 08:55
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