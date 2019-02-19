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Материалы по теме:

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
19 февраля 2019, 12:26
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с 
19 февраля 2019, 09:10
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
12 февраля 2019, 08:45
Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Во вторник, 5 февраля, в суде Самарского района продлили домашний арест на два месяца бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину. Теперь — до 8 апреля. Напомним, что чиновник находится под арестом уже пятый месяц. Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве. По версии 
6 февраля 2019, 09:31
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию 

10 октября 2018, 05:32
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»

Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
23 марта 2018, 05:32
В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - 

22 февраля 2018, 05:12
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
В Тольятти директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов 600 тысяч рублей

В Тольятти директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов 600 тысяч рублей

В Тольятти полицейские раскрыли мошенничество в сфере ЖКХ. Директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов многоквартирных домов деньги, предназначенные для оплаты поставленных ресурсов и коммунальных услуг.

По данным силовиков, в период с января по август 2016 года 51-летний директор УК обманом 

17 января 2018, 10:36
В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.

До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений 

28 декабря 2017, 08:01
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

В связи с ростом долгов россиян за «коммуналку», в Минстрое собираются исключить из цепочки оплаты за ЖКХ счета управляющих компаний. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, рост задолженности составил 20% и находится на уровне 1,2 трлн рублей.
В числе основных 

30 октября 2017, 09:01
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

По итогам первого полугодия 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило 6,5 тысячи обращений и жалоб. 40 процентов из них касаются вопросов защиты прав потребителей, сообщает ведомство. Чаще всего самарцы жалуются на нарушения в сфере розничной торговли при 

4 августа 2016, 02:33
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