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В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
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19 февраля 2019, 12:26
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с
Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с …
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19 февраля 2019, 09:10
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца
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6 февраля 2019, 09:31
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Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области
Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию …
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10 октября 2018, 05:32
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Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала
Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И …
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1 октября 2018, 10:34
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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ
В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - …
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22 февраля 2018, 05:12
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
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26 января 2018, 10:48
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В Тольятти директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов 600 тысяч рублей
В Тольятти полицейские раскрыли мошенничество в сфере ЖКХ. Директор управляющей компании присвоил собранные с жильцов многоквартирных домов деньги, предназначенные для оплаты поставленных ресурсов и коммунальных услуг.
По данным силовиков, в период с января по август 2016 года 51-летний директор УК обманом …
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17 января 2018, 10:36
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В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены
Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.
До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений …
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28 декабря 2017, 08:01
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш
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19 декабря 2017, 02:45
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Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
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4 декабря 2017, 12:07
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Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ
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30 октября 2017, 09:01
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Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар
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17 января 2017, 06:50
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В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев
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4 августа 2016, 02:33
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