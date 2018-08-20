9
06
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
На один день закроют Струковский сад в Самаре

На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
20 августа 2018, 07:22
В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца

В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца

Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что в Самаре смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца. 
 
"Сотрудники многострадального завода, несмотря на угрозы сокращений в июле, продолжают трудиться на родном предприятии и в августе: их предупредили, что уведомления о своем сокращении они получат 
20 августа 2018, 05:39
Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сейчас начался сезон заготовок на зиму и нагрузка у коммунальщиков увеличилась: обрабатывая овощи и фрукты, хозяйки смывают отходы, очистки, косточки в унитаз или раковину. Если в отдельно взятой квартире хозяйка проталкивает в унитаз отходы домашнего производства, на выходе из дома 
20 августа 2018, 05:30
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС

Двое бывших налоговиков из Самарской области стали ответчиками в делах о мошенничестве. Суд Ленинского района Самары вынес приговор 40-летнему и 49-летнему мужчинам. Во время расследования и суда правоохранители насчитали 11 преступных эпизодов. С 2007 по 2014 годы двое бывших налоговиков, 
15 августа 2018, 10:16
Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России предложило повысить в 2019 году тарифы на ЖКХ в 2 этапа - 1 января и 1 июля. Сейчас коммуналка ежегодно дорожает только летом, средняя индексация при этом ограничена ориентиром по инфляции в 4 процента. В следующем году ведомство 
15 августа 2018, 05:33
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по

В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?

Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.

"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные 
14 августа 2018, 08:45
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх