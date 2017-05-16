Самарцы собирают подписи против строительства здания 11-го апелляционного арбитражного суда Инициативная группа жителей настаивает, чтобы на проспекте Ленина, на участке земли, выделенном для возведения арбитражного суда, создали мемориальный комплекс имени Дмитрия Козлова. Под обращением президенту подписались более 500 человек. Для отстаивания своей позиции самарцы готовы митинговать. … Споры вокруг строительства здания арбитража