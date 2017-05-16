На должность председателя одиннадцатого апелляционного арбитражного суда претендует Наиля Сафаева - заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее кандидатуру 23 мая.
Напомним, сейчас 11-й арбитраж возглавляет Александр Ефанов, его полномочия истекают в этом году. Как уже сообщала "ТЕРРА", в ноябре 2015-го он собирался выдвигать свою кандидатуру на пост главы арбитражного суда Самарской области, но затем отозвал заявление.
Областной арбитраж остался без руководителя в мае 2015 года. Полномочия занимавшего этот пост Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной стал скандал в московском аэропорту. По информации СМИ, к трапу самолета самарский судья прибыл в состоянии алкогольного опьянения, экипаж не пустил его на борт, рейс пришлось задержать почти на полчаса. Сейчас обязанности главы областного арбитража исполняет Марина Егорова.
Между тем, как стало известно "ТЕРРЕ" из собственных источников, экс-глава судебной инстанции Николай Новиков, сейчас работающий в Арбитражном суде Республики Татарстан, с большой долей вероятности возглавит арбитраж Москвы.
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