Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было полностью потушено.
Причины ЧП и размер нанесенного ущерба устанавливаются. О пострадавших ГУ МЧС России по Самарской области ничего не сообщает.
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