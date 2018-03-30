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Материалы по теме:

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

В Самаре силовики ликвидировали подпольный покерный клуб. Он работал в ресторане в Советском районе города. В заведении силовики задержали предполагаемых организаторов клуба, его сотрудников и игроков. Изъяты покерные фишки и колоды игральных карт, а также черновые записи, сукно и электронные 

5 марта 2018, 12:32
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Skoda Octavia протаранил арку перед входом в ресторан «Фон Вакано».  Это случилось примерно в 15:20. Иномарка, под управлением 40-летнего водителя, ехала в направлении улицы Вилоновской. Автомобилиста на «скорой» 
30 октября 2017, 09:31
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
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