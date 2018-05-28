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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
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«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

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К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. 

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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

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21 мая 2018, 04:28
Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем 

14 мая 2018, 03:07
Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA притягивает внимание болельщиков и даже многих из тех, кто равнодушен к этому виду спорта, в любой точке планеты. Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала единственным СМИ во всей Самарской 
14 мая 2018, 11:19
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые 
26 марта 2018, 08:01
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