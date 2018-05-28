11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.
На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 июня швейцарцы отправятся в Ростов-на-Дону, где 17 июня проведут первый матч в рамках мундиаля против сборной Бразилии. 22 июня в Калининграде футболисты встретятся с национальной сборной Сербии. Заключительный матч на групповом этапе сборная Швейцарии сыграет в Нижнем Новгороде против Коста-Рики.
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