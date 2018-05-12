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4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе
Сегодня, 12 мая, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На Волжском шоссе столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. Об этом передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка …
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12 мая 2018, 03:00
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В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник
В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла в …
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12 мая 2018, 01:53
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Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани
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11 мая 2018, 02:25
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«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб
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11 мая 2018, 01:56