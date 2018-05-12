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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Материалы по теме:

4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе

4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе

Сегодня, 12 мая, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На Волжском шоссе столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. Об этом передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка 
12 мая 2018, 03:00
В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В Самаре 23-й трамвай слетел с рельсов и протаранил внедорожник

В ночь пятницы на субботу, с 11 на 12 мая, в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Около площади Урицкого трамвай 23-го маршрута протаранил иномарку. Об этом сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам очевидцев, авария произошла в 
12 мая 2018, 01:53
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

Утром 10 мая смертельное ДТП произошло в Борском районе Самарской области. Примерно в 6:30 38-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по трассе Борское - Таволжанка. На 27-м километре дороги он не справился с управлением, легковушка съехала в кювет и опрокинулась. 

11 мая 2018, 01:56
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