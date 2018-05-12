4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.



Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка … Сегодня, 12 мая, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На Волжском шоссе столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. Об этомсо ссылкой на очевидцев.Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка