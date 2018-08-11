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Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик 

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Найдена пропавшая самарская школьница

Найдена пропавшая самарская школьница

Самарские полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Ее родители обратились в Похвистневский отдел полиции. Девочка пропала неделю назад: ушла из дома и не вернулась, на звонки по мобильному телефону не отвечала. Силовикам поступила информация, что пропавшую видели в соседнем регионе – 

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В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В селе Яблоновый Овраг под Самарой пропала местная жительница – девочка 12 лет. По предварительной информации, в пятницу, 2 июня, около часа дня она ушла купаться и не вернулась домой. К поискам ребенка подключились волонтеры.
5 июня 2017, 01:18
В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
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