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В поддержку сборной России «Лаборатория музыки» и оркестр выступят в Самаре
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5 июля 2018, 04:57
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Кофе во время беременности может вызвать ожирение у будущего ребенка
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15 мая 2018, 04:23
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Траурные мероприятия в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в Самаре
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28 марта 2018, 09:27
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В Самаре состоится ярмарка вакансий для уволенных с военной службы
Завтра, 3 августа, в Самаре состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей областного центра и Волжского района, уволенных с военной службы, а также выпускников Приволжского центра переподготовки военнослужащих.
Мероприятие пройдет c 10:00 до 12:00 в здании Самарского государственного экономического университета (ул. …
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2 августа 2017, 10:59