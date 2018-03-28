Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.
Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и злоупотребляла спиртным. За это время накопился долг по алиментам на 115 тысяч рублей.
Судебные приставы назначили нерадивой матери наказание в виде обязательных работ, но они к желаемому результату не привели. Тогда на женщину завели уголовное дело. Ей грозило до 1 года тюрьмы. Только после этого должница бросила пить, устроилась работать и выплатила всю необходимую сумму, сообщает Управление федеральной служба судебных приставов по Самарской области.
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