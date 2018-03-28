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Материалы по теме:

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это 

14 марта 2018, 02:25
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
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