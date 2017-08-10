В Самаре масштабно отметят День физкультурника. Уже в эту субботу, 12 августа, с 10 часов утра и до самого вечера впервые на разных площадках во всех районах города будут проходить праздничные спортивные мероприятия. Центральные торжества состоятся на второй очереди набережной Волги. Только здесь развлекать самарцев и гостей города будут на 40 тематических точках, где пройдут мастер-классы, выступления коллективов и спортсменов, конкурсы и соревнования. На главной сцене под Чкаловским спуском состоится концертно-спортивная программа. В частности, состоится акция «Зарядка с чемпионом», которую проведет мастер спорта международного класса, член сборной команды России по бадминтону Татьяна Бибик. Уже по традиции в День физкультурника будет организован фестиваль ГТО для семейных команд, а также соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». На празднике разыграют призы для всех, кто возьмет специальные флаеры прямо на месте. Вместе с ними необходимо посетить площадки, после чего можно будет получить приз. Кроме того, среди участников группы «ВКонтакте», посвященной празднику, 11 августа будет разыграно 10 разовых пригласительных в спортивные комплексы «Орбита» и «Южный».
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