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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и 
26 декабря 2018, 12:49
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

Восстановлено теплоснабжение в жилых домах на улице Мориса Тореза в Самаре. По данным регионального ГУ МЧС, отопление дали в 17:40 в четверг. Напомним, что на улице Мориса Тореза произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. На 
21 декабря 2018, 09:01
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