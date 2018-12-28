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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
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27 декабря 2018, 09:19
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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
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27 декабря 2018, 09:50
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Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района
В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и …
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26 декабря 2018, 12:49
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе
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21 декабря 2018, 09:01