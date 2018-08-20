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Трассу, на которой боролись за Кубок главы Самары легкоатлеты, сертифицировали
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20 августа 2018, 10:08
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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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На один день закроют Струковский сад в Самаре
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20 августа 2018, 07:22
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов
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1 февраля 2018, 01:02
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Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте
Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде …
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18 августа 2017, 03:28
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В Самаре прошли массовые задержания иностранцев
Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств. Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.
«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для …
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13 июня 2017, 09:55