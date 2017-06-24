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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
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«На Южном 
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В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

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Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда

Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"

Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
19 июня 2017, 11:29
Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
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