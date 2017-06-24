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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти
Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
На месте происшествия нашли целлофановый пакет и …
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24 июня 2017, 02:11
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Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы
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23 июня 2017, 04:19
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В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
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23 июня 2017, 11:51
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В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
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22 июня 2017, 05:13
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В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.
В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во …
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21 июня 2017, 11:13
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В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
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21 июня 2017, 10:41
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Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"
Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
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19 июня 2017, 11:29
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Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок
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19 июня 2017, 04:02
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В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото
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19 июня 2017, 12:33
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Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью
Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN …
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14 июня 2017, 10:57
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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18