Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал В селе Нижнепечерское Приволжского района утонул рыбак. Его тело нашли в одной проток Волги.



По данным ПСС по Самарской области, 60-летний мужчина еще 3 мая отправился на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружили через 5 …