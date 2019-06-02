В Самарской области погиб ребенок. Его тело нашли вчера, 1 июня, в пруду примерно в 1 километре севернее поселка Кабановка Кинель Черкасского района.
«Мальчику было 12 лет. Он утонул», - сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В поисках мальчика участвовали трое водолазов-спасателей. Они передали тело ребенка сотрудникам полиции. Стражам порядка предстоит выяснить обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
Это уже третий случай гибели на воде за месяц. 8 мая было найдено тело рыбака в одной их проток Волги. Рядом находилась резиновая лодка. В середине месяца еще один мужчина «нашел свою смерть» в озере Ладном.
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