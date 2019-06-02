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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал

Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал

В селе Нижнепечерское Приволжского района утонул рыбак. Его тело нашли в одной проток Волги.
 
По данным ПСС по Самарской области,  60-летний мужчина еще 3 мая отправился на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружили через 5 
9 мая 2019, 12:28

"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул

В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего 
30 июля 2018, 08:36
На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

Сегодня, 2 сентября, утром спасательные подразделения выезжали на озеро Казаркино, которое находится в селе Кипина Безенчукского района. Там нашли труп мужчины.

На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
2 сентября 2017, 05:00
В Тольятти спасли 7-месячную девочку, захлебнувшуюся в ванной

В Тольятти спасли 7-месячную девочку, захлебнувшуюся в ванной

Вчера, 20 января, в около 22:00 в квартире одного из домов по улице 40-летия Победы в Автозаводском районе, по предварительным данным, при купании в ванной захлебнулась и потеряла сознание 7-месячная девочка, пишет Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.
 

21 января 2017, 02:44
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