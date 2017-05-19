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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки
Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным …
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19 мая 2017, 07:34
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Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани
Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и …
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19 мая 2017, 07:35
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22
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Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани
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19 мая 2017, 07:02
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Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»
СамГТУ сейчас проводит конкурс красоты среди своих студенток Miss SSTU. В нем участвует и представительница Сызрани Анастасия Ерошенкова, которая уже становилась победительницей аналогичного состязания в местном филиале вуза.
В настоящее время Настя напряжённо занимается, готовясь к финалу: девушка обучается …
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18 мая 2017, 07:20
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками
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2 мая 2017, 04:03
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Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ
Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
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24 апреля 2017, 05:32
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В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку
В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы …
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12 апреля 2017, 02:35
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В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды
Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из …
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10 апреля 2017, 10:53
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома
2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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1 марта 2017, 05:47
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"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым
В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
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19 декабря 2016, 05:47