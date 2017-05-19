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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным 

19 мая 2017, 07:34
Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и 
19 мая 2017, 07:35
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Мужчина уже заплатил 1,5 тысячи рублей за услуги эвакуатора и получил квитанцию на оплату штрафа в 5 тысяч рублей за нарушение «правил остановки или стоянки транспортных средств».
 
Однако автомобилист из Тольятти с таким положением дел не смирился и готовится 
19 мая 2017, 07:02
Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»

Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»

СамГТУ сейчас проводит конкурс красоты среди своих студенток Miss SSTU. В нем участвует и представительница Сызрани Анастасия Ерошенкова, которая уже становилась победительницей аналогичного состязания в местном филиале вуза.
 
В настоящее время Настя напряжённо занимается, готовясь к финалу: девушка обучается 
18 мая 2017, 07:20
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».

К счастью, пострадавших 

2 мая 2017, 04:03
Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
Символ рециклинга в 1970 году придуман в американском вузе. 

24 апреля 2017, 05:32
В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы 
12 апреля 2017, 02:35
В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из 
10 апреля 2017, 10:53
В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
1 марта 2017, 05:47

"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым

В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Специалисты АО "Транснефть-Приволга" и студенты Самарского государственного технического университета представили на ней более 70 инновационных проектов, направленных на совершенствование нефтепроводной отрасли. На первый тур 

19 декабря 2016, 05:47
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