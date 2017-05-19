Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани Мужчина уже заплатил 1,5 тысячи рублей за услуги эвакуатора и получил квитанцию на оплату штрафа в 5 тысяч рублей за нарушение «правил остановки или стоянки транспортных средств».



Однако автомобилист из Тольятти с таким положением дел не смирился и готовится …