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Самара потратит на дороги 720 млн рублей
В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен …
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2 апреля 2018, 09:00
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19
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Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой
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2 апреля 2018, 11:01
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08
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Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил …
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1 апреля 2018, 05:28
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
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30 марта 2018, 03:00
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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
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30 марта 2018, 02:23
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14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
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28 марта 2018, 03:09
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Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре
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15 марта 2018, 04:04
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Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Самаре
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13 марта 2018, 03:03
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Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре
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28 февраля 2018, 01:52