10
09
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самара потратит на дороги 720 млн рублей

Самара потратит на дороги 720 млн рублей

В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен 

2 апреля 2018, 09:00
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

В Самарской области инициативная группа местных жителей обратились к властям по поводу размещения крематория под Самарой. Появились комментарии чиновников.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале стало известно, что крематорий начнут строить в районе Рубежного. В конце марта в Сети 
2 апреля 2018, 11:01
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил 
1 апреля 2018, 05:28
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

В Самаре во вторник, 27 марта, в результате ДТП пострадала 14-летняя школьница. Кроме 
28 марта 2018, 03:09
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 27 февраля в результате ДТП на проспекте Кирова пострадал ребенок. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Peugeot Partner. Это случилось в 15:30 около дома 138а по улице Свободы. По данным полицейских, за 

28 февраля 2018, 01:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх