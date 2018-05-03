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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
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Сооружения появятся уже в следующем году. Речь идет о технопарках, за строительство которых возьмется компания Lego. Она станет поставлять робототехнику и все необходимое оборудование. Объекты будут сооружаться и работать по принципу «дворцов пионеров». В частности, строительство будет вестись в городах 
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Ведущие стартаперы России, работающие в аэрокосмической сфере, собрались в технопарке

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В течение двух недель авторы инноваций, которые, по оценкам экспертов, способны совершить технологическую революцию, будут бороться за право внедрять свои разработки на крупнейших отечественных предприятиях. Цели у 12 участников тольяттинского форума - построить собственный бизнес при сотрудничестве с крупнейшими заводами 
5 октября 2015, 07:07
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