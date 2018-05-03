Список резидентов «Жигулевской долины» пополнят еще 12 новых компаний. На минувшей неделе там состоялось заседание Экспертного совета технопарков Самарской области. На его обсуждение были вынесены 23 проекта. Одобрение получили лишь 19 из них. 12 проектов будут реализовываться в «Жигулевской долине». Остальным 7 проектам было рекомендовано присвоить статус резидентов технопарка Самарской области и ООО «Нанотехнологический центр Самарской области».
Из 12 новых резидентов «Жигулевской долины» пять будут работать в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, два на направлении «биотехнологии и медицина» и 5 проектов в сфере энергоэффективности.
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