|
1
|
Алексея Толстого д.12-14 кв.15, лит В
|
2
|
Алексея Толстого д.127-129 кв.3,17,1, лит А
|
3
|
Алексея Толстого д.6-8 кв.6, лит Д
|
4
|
Алексея Толстого д.80/15-17 кв.2, лит АБ
|
5
|
Алексея Толстого д.81-83 кв.4, лит А
|
6
|
Братьев Коростылевых д.30 кв.2, лит А
|
7
|
Братьев Коростылевых д.32-34 кв.1,2,3, лит А
|
8
|
Братьев Коростылевых д.50 кв.1, лит Б
|
9
|
Братьев Коростылевых д.50 кв.5, лит В
|
10
|
Братьев Коростылевых д.50 кв.8, лит Ж
|
11
|
Братьев Коростылевых д.6 кв.1а, лит А
|
12
|
Венцека д.10 кв.1, лит А
|
13
|
Венцека д.18 кв.9,11, лит БВГ
|
14
|
Венцека д.22 кв.1,2, лит А
|
15
|
Венцека д.38 кв.9а, лит АА2ББ1
|
16
|
Венцека д.48 кв.7, лит А
|
17
|
Венцека д.93 кв.8, лит А
|
18
|
Водников д.9 кв.6,7,7а, лит Е
|
19
|
Водников д.10 кв.7, лит АА1
|
20
|
Водников д.16 кв.4, лит АББ1Б2
|
21
|
Водников д.31, лит А
|
22
|
Водников д.41/10-8 кв.8б, лит АА1А2А3Г
|
23
|
Водников д.42/13 кв.3, лит АБ
|
24
|
Водников д.69 кв.6, лит А
|
25
|
Водников д.83 кв.2, лит АА1
|
26
|
Галактионовская д.11-13 кв.31, лит Г
|
27
|
Галактионовская д.19 кв.1, лит А
|
28
|
Галактионовская д.24-26 кв.4, лит А
|
29
|
Галактионовская д.41 кв.1, лит А
|
30
|
Галактионовская д.53 кв.1, лит А
|
31
|
Галактионовская д.53 кв.5, лит А
|
32
|
Галактионовская д.54 кв.5, лит Б
|
33
|
Галактионовская д.64 кв.2, лит А
|
34
|
Галактионовская д.71-69/65 кв.2, лит А
|
35
|
Запланный переулок д.10 кв.2,1, лит А
|
36
|
Запланный переулок д.11 кв1,3, лит АД
|
37
|
Затонная д.11 кв.1, лит А
|
38
|
Комсомольская д.19 кв.1, лит АА1А2
|
39
|
Комсомольская д.20-22 кв.1, лит Б
|
40
|
Комсомольская д.20-22, лит В
|
41
|
Комсомольская д.42 кв.3, лит АА1А2А3
|
42
|
Крупская д.20 кв.40, лит А
|
43
|
Куйбышева д.102/22-24 кв.23,24, лит БВ
|
44
|
Куйбышева д.106 кв.8, лит А
|
45
|
Куйбышева д.107 кв.6, лит А
|
46
|
Куйбышева д.14 кв.11, лит ББ1б1
|
47
|
Куйбышева д.20 кв.6, лит ВВ1В2В3
|
48
|
Куйбышева д.31 кв.1а, лит АА1А2
|
49
|
Куйбышева д.40 кв.4, лит ВВ1
|
50
|
Куйбышева д.43 кв.10, лит ББ1бб1
|
51
|
Куйбышева д.52 кв.2, лит А-А2
|
52
|
Куйбышева д.54 кв.4, лит А-А2
|
53
|
Куйбышева д.56 кв.11, лит Ж
|
54
|
Куйбышева д.56 кв.6а, лит А-А4
|
55
|
Куйбышева д.58 кв.46, лит А-А4КВГ
|
56
|
Куйбышева д.6 кв.3, лит А
|
57
|
Куйбышева д.61-63 кв.1а,2, лит А-А4
|
58
|
Куйбышева д.71 кв.8, лит АБВГ
|
59
|
Куйбышева д.86 кв.19, лит АБГ
|
60
|
Куйбышева д.95 кв.5, лит А-А4
|
61
|
Ленинградская д.103/52-54 кв.7, лит А
|
62
|
Ленинградская д.108-110 кв.3, лит АБ
|
63
|
Ленинградская д.48-50 кв.48, лит А
|
64
|
Ленинградская д.55 кв.3, лит А-А3
|
65
|
Ленинская д.104-106 кв.2, лит А
|
66
|
Ленинская д.116 кв.21, лит А
|
67
|
Ленинская д.12 кв.5, лит Б
|
68
|
Молодогвардейская д.106 кв.1, лит А
|
69
|
Молодогвардейская д.110 кв.3, лит А
|
70
|
Молодогвардейская д.112 кв.6, лит А
|
71
|
Молодогвардейская д.116, лит Д
|
72
|
Молодогвардейская д.4 кв.8, лит Б
|
73
|
Молодогвардейская д.42 кв.1, лит Аа
|
74
|
Молодогвардейская д.46-48 кв.3, лит АА1А2
|
75
|
Молодогвардейская д.58 кв.6, лит Б
|
76
|
Молодогвардейская д.61 кв.2, лит Б
|
77
|
Молодогвардейская д.71 кв.7, лит Б
|
78
|
Молодогвардейская д.79 кв.1, лит А
|
79
|
Молодогвардейская д.94 кв.21, лит АБ
|
80
|
Некрасовская д.30 кв.2, лит А
|
81
|
Некрасовская д.39 кв.17, лит А
|
82
|
Некрасовская д.46 кв.4, лит А
|
83
|
Некрасовская д.52-54 кв.3, лит Б
|
84
|
Некрасовская д.52-54 кв.7а, лит В
|
85
|
Некрасовская д.57/65 кв.19, лит А
|
86
|
Некрасовская д.70-72 кв.5, лит А
|
87
|
Некрасовская д.71 кв.1, лит А
|
88
|
Некрасовская д.73-75/50 кв.5, лит А
|
89
|
Некрасовская д.94 кв.1,7, лит А
|
90
|
Пионерская д.34 кв.2, лит ББ2
|
91
|
Пионерская д.43 кв.2, лит АА1А2
|
92
|
Пионерская д.38 кв.7, лит А
|
93
|
Репина переулок д.4 кв.3, 4, лит А
|
94
|
Репина переулок д.7-9 кв.2, лит А
|
95
|
Садовая д.100/87 кв.5, лит Б
|
96
|
Садовая д.107 кв.2, лит А
|
97
|
Садовая д.109 кв.1, лит А
|
98
|
Садовая д.111 кв.9, лит АБ
|
99
|
Садовая д.115 кв.1, лит А
|
100
|
Садовая д.14 кв.1, лит А-А4
|
101
|
Садовая д.22 кв.6, лит А
|
102
|
Садовая д.41-43 кв.2, лит В
|
103
|
Садовая д.62 кв.9,10, лит Б
|
104
|
Садовая д.63 кв.2, лит А
|
105
|
Садовая д.70-72/85 кв.5, лит Б
|
106
|
Садовая д.78 кв.4,5,11, лит А
|
107
|
Садовая д.85 кв.4,7а,8, лит А
|
108
|
Садовая д.94 кв.4, лит В
|
109
|
Садовая д.95 кв.1а, лит А
|
110
|
Самарская д.21 кв.4, лит А
|
111
|
Самарская д.49 кв.2, лит А
|
112
|
Самарская д.58 кв.2, лит Б
|
113
|
Самарская д.63 кв.1, лит АБ
|
114
|
Самарская д.67 кв.1, лит А
|
115
|
Самарская д.83-85 кв.4а, лит А
|
116
|
Степана Разина д.103 кв.18,27,8, лит А
|
117
|
Степана Разина д.140/16-18 кв.8, лит АБ
|
118
|
Степана Разина д.54 кв.2, лит А-А3
|
119
|
Степана Разина д.65 кв.37, лит А
|
120
|
Степана Разина д.29 кв.22, лит АА1А2