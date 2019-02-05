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Материалы по теме:

Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

В России могут запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников, пишут федеральные СМИ со ссылкой на комитет Госдумы по обороне. Норма коснется тех, кто был допущен к гостайне либо служил в секретных 

17 января 2019, 03:22
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
В Самарской области 3 дня продлятся тренировки по гражданской обороне

В Самарской области 3 дня продлятся тренировки по гражданской обороне

В Самарской области, как и по всей России, пройдет ежегодная штабная тренировка по гражданской обороне. Учения запланированы в три этапа и будут продолжаться 3 дня с 7:00 до 19:00. Во время тренировки планируют отработать взаимодействие и меры реагирования при угрозе 
1 октября 2018, 04:53
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
Полторы тысячи миротворцев подняли по тревоге

Полторы тысячи миротворцев подняли по тревоге

Полторы тысячи бойцов миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Помимо военнослужащих в проверке задействовали 400 единиц боевой техники. Группировка должна 
21 августа 2018, 11:09
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

13 июля жители нескольких районов Самары услышали вой сирен. Сигналы тревоги доносились до обитателей Промышленного и Кировского районов, Металлурга, 6-й просеки. Также сирены было слышно в районе автовокзала, на проспекте Кирова и других мест. Некоторые горожане не на шутку забеспокоились.
13 июля 2018, 02:47
Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.

Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. 

27 июня 2018, 01:23
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетный прапорщик из Сызрани получил от Министерства обороны РФ 9,8 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Еще 9,2 миллиона рублей на приобретение недвижимости получил многодетный полковник все из той же Сызрани. Это наибольшие 

23 января 2018, 03:39
В блогах: 30 километров на такси, или Как попасть в Рощинский

В блогах: 30 километров на такси, или Как попасть в Рощинский

Блогер Алексей Перезнатнов обращает внимание областных властей на отвратительную транспортную доступность Рощинского. "Ещё несколько лет назад в этот посёлок городского типа с населением более 10 тысяч человек, расположенный примерно в 30 километрах от Самары, можно было спокойно добраться на 
17 октября 2017, 07:31
Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение 
26 сентября 2017, 05:21
В Рощинском прошла «Гонка героев»

В Рощинском прошла «Гонка героев»

Под Самарой, в военном городке Рощинский, в субботу прошла традиционная "Гонка героев". В забеге приняли участие почти тысяча человек, готовых проверить себя на прочность. Ведь на трассе по пересеченной местности длиной больше 8 км насчитывалось 26 препятствий, которые преодолеть в 

28 августа 2017, 04:03
Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Соединение специального назначения ЦВО, которое базируется в Самарской области, получило бронированные «КамАЗы». Новые 17-тонные машины сделаны из специальной стали, передает samaratoday.ru. Цельнометаллическая кабина трехместная, там есть спальное место. Модуль оборудован специальными бойницами, всего их 8. Аварийные люки установлены на 
24 августа 2017, 02:04
Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. 

28 июня 2017, 04:40
В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

Кавалер ордена Мужества Алексей Клоков с тремя детьми будет вынужден выселиться из квартиры в Рощинском. Такое решение принял Самарский областной суд. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Клоковы оказались в числе десятков других семей, которые получили в прошлом году письма от Минобороны 

2 июня 2017, 01:00
Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались 
29 декабря 2015, 04:12
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