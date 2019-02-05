В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.
Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. Там бойцам предстоит выполнить целый спектр задач. Они отработают обустройство дороги и переправ на условном фронте, эвакуацию поврежденных автомобилей и бронетехники. Также солдатам предстоит оборудовать полевую заправку, банно-прачечный комплекс и пункты питания.
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