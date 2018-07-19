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Забег невест пройдет в Самаре
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19 июля 2018, 01:27
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти
В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия …
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3 июля 2018, 05:03
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Дочь Маяковского скончалась на 90-м году жизни в США
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4 апреля 2016, 04:57