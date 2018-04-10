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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

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Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

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27 марта 2018, 09:10
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

В 2017 году около 4,7 миллиона российских туристов побывали в Турции в 2017 году, что стало абсолютным рекордом. Такие данные озвучил президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи. При этом, количество уже совершенных ранних бронирований позволяет судить 
19 января 2018, 04:17
Около 40% российских путешественников продлили себе новогодние каникулы

Около 40% российских путешественников продлили себе новогодние каникулы

Почти половина россиян, которые отправились во время праздников в различные путешествия, продлила себе новогодние каникулы. Около трети из них вернулись домой уже после начала первой рабочей недели. Еще 6,5 туристов решили отдыхать до старта второй рабочей недели. Эти данные получили 
16 января 2018, 07:32
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря

В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря

В 63-м регионе завершилось электронное бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. Все, кто успели записаться, смогут отправить своих детей на отдых, оплатив лишь треть всех расходов. Однако, как выяснилось, сделать это было не так-то просто. Электронная система бронирования 

28 апреля 2016, 12:04
22, 23 и 25 апреля самарцы смогут забронировать путевки в детские летние лагеря

22, 23 и 25 апреля самарцы смогут забронировать путевки в детские летние лагеря

Услуга будет доступна на портале государственных и муниципальных услуг "Супрема63". По данным мэрии Самары, на летний отдых детей в этом году планируется выделить 155 млн рублей. Так, в июне в 170 школах начнут работать лагеря дневного пребывания, их смогут посещать более 

19 апреля 2016, 04:06
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