В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в этом году на Черноморском побережье.
Процесс приобретения льготных путевок будет похож на запись ребенка в первый класс, поясняют в областном министерстве социально-демографической политики. Одно из схожих условий - обязательная регистрация на портале Госуслуг, так как процедура возможна через личный аккаунт родителя. С 13 апреля для бронирования будут доступны круглогодичные лагеря и санатории. Запись в летние лагеря проведут 28 апреля и 11 мая.
|
Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
|
10 апреля 2018, 04:44
|
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
|
10 апреля 2018, 03:12
|
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
|
10 апреля 2018, 10:22
|
Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс
|
9 апреля 2018, 11:01
|
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
|
27 марта 2018, 09:10
|
Туры в экзотические страны подешевели на 60%
|
2 февраля 2018, 08:33
|
Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
|
25 января 2018, 11:05
|
В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек
|
19 января 2018, 04:17
|
Около 40% российских путешественников продлили себе новогодние каникулы
|
16 января 2018, 07:32
|
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря
|
31 мая 2017, 05:31
|
В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря
В 63-м регионе завершилось электронное бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. Все, кто успели записаться, смогут отправить своих детей на отдых, оплатив лишь треть всех расходов. Однако, как выяснилось, сделать это было не так-то просто. Электронная система бронирования …
|
28 апреля 2016, 12:04
|
22, 23 и 25 апреля самарцы смогут забронировать путевки в детские летние лагеря
|
19 апреля 2016, 04:06