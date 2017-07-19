Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.



Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после … В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже«ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после