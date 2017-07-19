В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за который улетел мяч, он оступился и проткнул ногу металлическим штырем.
«Декоративная пика на заборе полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости, спасатели были вынуждены перерезать металлический штырь, который в последующем был удален из раны уже в больнице. В настоящее время несовершеннолетний проходит стационарное лечение, жизни ребенка ничего не угрожает», - указано в сообщении прокуратуры.
Представление внесено в адрес директора МБУ ДО СДЮСШОР №10 «Олимп», в чьем ведении находится спортивная база «Плес». По факту причинения вреда здоровью ребенка проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК.
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