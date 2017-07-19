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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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  "Y88P"
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

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В Тольятти привлечен к ответственности старейшина местного подразделения «Свидетелей Иеговы». В марте текущего года распоряжением Минюста России деятельность этой религиозной организации на территории страны была приостановлена. В апреле Верховный Суд принял решение о ее ликвидации и признании экстремистской. Как установила 

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Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

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Прокуратура Самары осталась без руководителя

Прокуратура Самары осталась без руководителя

Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.

Повышение Шевцова станет для 

17 июля 2017, 11:38
Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Под Самарой обнаружили множество очагов «дикорастущих растений, содержащих наркотические средства», сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от чиновников уничтожить коноплю в районе сел Подъем-Михайловка, Рождествено, Курумоч и Спиридоновка.

По данным прокуратуры Самарской области, сельские власти уже начали работы по уничтожению дикорастущей 

11 июля 2017, 01:10
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В понедельник, 26 июня, в Сызрани в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал подросток. 13-летний мальчик выпал из салона маршрутки Citroen. Инцидент произошел в 14 часов.

По версии полицейских, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение. 
27 июня 2017, 06:00
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».

Пострадавшему 
26 июня 2017, 10:44
Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не 

23 июня 2017, 02:04
Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Появилось сообщение о новом пострадавшем в результате вчерашнего урагана. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Тольятти, Самаре и окрестных селах резко ухудшилась погода. В областном центре прошел град и начался ливень, а через Автоград прошел ураган. С торгово-офисного центра сорвало крышу, 
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
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