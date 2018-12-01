Вчера, 30 ноября, вечером в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Это случилось в селе Старая Рачейка Сызранского района.
По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на ВАЗ-21063 объезжал препятствия на дороге, отчего выехал на встречную полосу. Как раз в этот момент по ней шел 13-летний пешеход, одежда которого не была оснащена светоотражающими полосками. Водитель допустил наезд на пешехода. По всей видимости, мужчина не обратил внимание на мальчика. В результате подросток получил телесные повреждения, водитель доставил его в больницу, где ему была оказана медпомощь.
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