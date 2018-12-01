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Материалы по теме:

Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Вчера, 30 ноября, примерно в 18:40 в Самаре, в районе пересечения Демократической с Долинной, тягач МАЗ с экскаватором на платформе врезался в легковой автомобиль. Грузовик следовал в сторону Ташкентской. Легковушку от толчка отбросило на двигавшуюся впереди машину. А дальше сработал 

1 декабря 2018, 03:48
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В четверг, 29 ноября, в Самаре произошла авария, во время которой пострадал пешеход. В 18:31 34-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Мяги. Когда она поворачивала налево, на улицу Гагарина, то сбила 51-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть 
30 ноября 2018, 01:41
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
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