Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.

По сведениям представителей силовых структур, члена итальянской каморры Антонио С. задержали сотрудники Центрального следственного бюро. Человек, ордер на арест которого был выписан уже давно, …