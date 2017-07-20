В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.
По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика была свежая краска. А рядом патрульные увидели разрисованную вазовскую «четверку». Было закрашено заднее стекло, фонари, номер авто.
Выяснилось, что машина принадлежит взрослому соседу подростка. Хулигана отвели к родителям, а на них составили административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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