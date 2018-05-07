13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.
Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться на площади Куйбышева в специальном шатре. В это время посмотреть на него, а также сделать памятное фото сможет любой желающий. В числе первых в Самаре один из самых престижных спортивных трофеев мира увидят участники и гости футбольного юнифайд-матча, который пройдет после окончания церемонии приветствия.
После Самары Кубок ЧМ привезут в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву
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