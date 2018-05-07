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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 мая 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равного которому не было уже очень много времени.
6 мая 2018, 11:47
«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая 2018 года, несомненно, войдет в историю самарского футбола. Матч «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» обещает быть самым посещаемым для волжского клуба. Вторая тестовая игра будет проходить с полной загрузкой трибун, и все 40 с лишним 

6 мая 2018, 10:07
Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая

Жители Самары и гости города смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из них пройдет сегодня, 4 мая, в 8 часов вечера на площади Куйбышева. А в субботу, 5 мая в 

4 мая 2018, 04:15
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих 

4 мая 2018, 02:51
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами 

19 апреля 2018, 08:53
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
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