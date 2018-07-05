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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
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20 июня 2018, 12:28
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Пляжный сезон открылся в Самаре
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20 июня 2018, 11:04
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным
Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников …
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14 июня 2018, 10:47
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
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13 июня 2018, 03:48
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа
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30 мая 2018, 09:42
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В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
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28 мая 2018, 02:37
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20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году
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23 мая 2018, 08:20
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С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары
Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском …
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22 мая 2018, 01:29
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре
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18 мая 2018, 01:25