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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться  еще 

11 января 2017, 02:33
В центре Самары может появиться экономжилье

В центре Самары может появиться экономжилье

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании 

11 января 2017, 11:49
С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

В Самарской области официально учрежден новый праздник - День отца. Его станут отмечать в первую субботу ноября.

Такое решение принято депутатами Самарской губернской думы на последнем в 2016 году заседании во вторник, 27 декабря.

Напомним, что матерей в России традиционно чествуют в 

28 декабря 2016, 01:14
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

Перед праздниками «Яндекс. Маркет» провел исследование и узнал, какие подарки жители России готовят друг другу к Новому году. Оказалось, что с начала декабря заметно увеличился спрос на видеоигры - на 50%.
Кроме того, активно покупаются карнавальные костюмы, умные часы и 

20 декабря 2016, 03:32
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
Меркушкин также посоветовал местным производителям 

19 декабря 2016, 04:22
В Тольятти перед Новым годом на площадях установят 2 больших ели

В Тольятти перед Новым годом на площадях установят 2 больших ели

По одной зеленой красавице появится в Автозаводском и Центральном районе, сообщают источники из Автограда. Их монтаж планируют завершить к 15 декабря. В Самаре городские власти обещают  установку 32 елей.
7 декабря 2016, 05:21
Самарской таможне исполнилось 23 года

Самарской таможне исполнилось 23 года

10 ноября исполнилось 23 года Самарской таможне. Сейчас в ней более 600 сотрудников, а в структуре подразделения - 6 постов: Самарский, Тольяттинский, Отрадненский, АвтоВАЗ, Прижелезнодорожный почтамт и аэропорт Самара. По итогам работы в прошлом году служба заняла второе место в 

10 ноября 2016, 03:52
Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.

«Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник 
3 ноября 2016, 02:46
Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых

Обращение
Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина
к работникам сельского хозяйства в связи
с рекордным урожаем зерновых
 
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
 
В этом году в нашей губернии ожидается рекордный урожай зерна за последние 15 лет 
29 августа 2016, 03:33
Самарских женщин поздравил Сергей Рига

Самарских женщин поздравил Сергей Рига

С Международным женским днем прекрасную половину Самары поздравил один из ярких представителей российской клубной сцены, диджей самой танцевальной радиостанции "Диэфэм" Сергей Рига. В ночь с 7 на 8 марта он посвятил жительницам региональной столицы свой сет.
Танцевальные хиты, проверенные временем. 
9 марта 2016, 05:38
«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

Сегодня, 7 ноября, – день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой. Под её руководством созданная в 1998 году телерадиокомпания превратилась в крупнейший региональный 

7 ноября 2015, 09:15
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