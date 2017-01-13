13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж первого отечественного издания, учрежденного Петром Первым, составлял от 160 до 4 тысяч экземпляров. Своим праздником День российской печати считают не только работники периодических средств массовой информации, но и электронных. Региональную прессу сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин: "Ваша работа помогает поднимать наиболее острые проблемы, мешающие нашему движению вперед. Вместе с тем, на вас лежит огромная ответственность. Ведь четвертая власть не только участвует в формировании общественного мнения - она призвана поддерживать атмосферу единства и сплоченности в обществе".
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Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона
Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться еще …
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11 января 2017, 02:33
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В центре Самары может появиться экономжилье
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11 января 2017, 11:49
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С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца
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28 декабря 2016, 01:14
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Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных …
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27 декабря 2016, 05:48
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«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год
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20 декабря 2016, 03:32
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Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро
В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
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19 декабря 2016, 04:22
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В Тольятти перед Новым годом на площадях установят 2 больших ели
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7 декабря 2016, 05:21
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Самарской таможне исполнилось 23 года
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10 ноября 2016, 03:52
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Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства
В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.
«Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник …
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3 ноября 2016, 02:46
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых
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29 августа 2016, 03:33
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Самарских женщин поздравил Сергей Рига
С Международным женским днем прекрасную половину Самары поздравил один из ярких представителей российской клубной сцены, диджей самой танцевальной радиостанции "Диэфэм" Сергей Рига. В ночь с 7 на 8 марта он посвятил жительницам региональной столицы свой сет.
Танцевальные хиты, проверенные временем. …
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9 марта 2016, 05:38
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«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!
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7 ноября 2015, 09:15