С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца В Самарской области официально учрежден новый праздник - День отца. Его станут отмечать в первую субботу ноября. Такое решение принято депутатами Самарской губернской думы на последнем в 2016 году заседании во вторник, 27 декабря. Напомним, что матерей в России традиционно чествуют в …