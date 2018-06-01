Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 процентов в год. Иными словами, за пользование заемными средствами будет выплачено 50,7 миллиона рублей. При этом, кредитор должен предоставить возможность досрочного погашения долга.
Победитель торгов будет определен 22 июня.
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