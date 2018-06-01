Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.

Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В …