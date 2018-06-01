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Стали известны заработки фрилансеров в Самаре

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31 мая 2018, 08:00
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному 
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, 

22 мая 2018, 10:43
В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

В Самарской области женщина изуродовала машину знакомой за отказ дать денег в долг

Ссора двух женщин в Самарской области обернулась вмешательством полиции. К правоохранителям обратилась автовладелица, которая рассказала, что злоумышленники вырвали дворник ее машины, расцарапали им кузов, а потом открутили регистрационный номер. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей.

По словам заявительницы, ее «ласточку» 

20 апреля 2018, 04:27
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
 
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был 
9 марта 2018, 04:08
Житель Безенчука избил человека стаканом

Житель Безенчука избил человека стаканом

Полиция Безенчукского района расследует нападение на местного 55-летнего жителя. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Медики сообщили о потерпевшем в полицию.

Выяснилось, что в квартиру к пострадавшему пришел гость. Мужчины поссорились на почве выяснения отношений из-за возврата долга. В 

1 февраля 2018, 01:31
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра 

14 декабря 2017, 01:06
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