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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

В Самаре уничтожили одну из трехтонных пирамид, которые ставят с начала мая около домов злостных неплательщиков за воду и канализацию. «Арт-объект» разбили на части и вывезли.

Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице 
12 июля 2018, 05:11
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Скупой платит дважды. В полной мере испытал на себе правильность этой поговорки один из жителей Самары. У мужчины накопилось 45 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 29 тысяч рублей. Гасить их он не спешил. Судебные приставы несколько раз приходили 

12 июля 2018, 09:47
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга 

2 июля 2018, 09:00
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 

1 июня 2018, 08:58
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
 
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был 
9 марта 2018, 04:08
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
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