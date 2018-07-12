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Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре
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12 июля 2018, 05:11
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02
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Растут долги за тепло в Самарской области
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2 июля 2018, 09:00
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130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
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1 июня 2018, 08:58
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55
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Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая
«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был …
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9 марта 2018, 04:08
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Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем
Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
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31 декабря 2017, 04:25