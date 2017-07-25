Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. …