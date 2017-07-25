Транспортная полиция сняла в Самаре с поезда 14-летнюю школьницу. В чемодане подростка нашли наркотики и несколько бутылок алкоголя, а также украденные украшения, которые пропали у ее попутчицы. Известно, что девочка ехала из Мурманска в детский оздоровительный лагерь. Сведения о том, что якобы психотропные вещества несовершеннолетняя получила в качестве платы за оказание интим-услуг наркодилеру, в следственных органах не подтвердили. Девочку отправили обратно в Мурманск. Известно, что мать воспитывает дочку одна. Этой семьей займется комиссия по делам несовершеннолетних.
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