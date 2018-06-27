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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». 
27 июня 2018, 10:42
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

На смену прохладной погоде в Самарскую область пришла сильнейшая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах 30-35-градусов выше нуля. Медики и спасатели советуют избегать больших нагрузок. Предельно осторожными надо быть и за рулем.

Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые 

31 мая 2018, 09:30
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к 

15 мая 2018, 02:43
Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.

 Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Подозреваемый был 

19 апреля 2018, 07:08
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

В Самаре полицейские разыскивают пропавшего подростка. 15-летний Даниил ушел из дома в понедельник, 2 апреля, и пропал. До настоящего времени не вернулся. Поиски парня проводят сотрудники отдела полиции №7 У МВД России по Самаре (Куйбышевский район).  Рост пропавшего парня 175 
4 апреля 2018, 02:50
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей 

16 февраля 2018, 08:22
В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден 12-летний подросток, пропавший в понедельник, 29 января. Как сообщалось ранее, в 14 часов он ушел из школы в Комсомольском районе и исчез. Сегодня днем подростка нашли. Мальчика уже вернули в семью.

«Как выяснили полицейские, в отношении 
30 января 2018, 03:57
В Тольятти пропал 12-летний школьник

В Тольятти пропал 12-летний школьник

В Тольятти полицейские ищут 12-летнего мальчика. В понедельник, 29 января, в два часа дня подросток ушел из школы в Комсомольском районе и исчез. Рост школьника около 160 сантиметров, худощав, лицо овальное, волосы светло-русые прямые, глаза светло-голубые. На нем была темно-серая 
30 января 2018, 01:25
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