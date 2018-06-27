Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.
Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была одета в розовые брюки, черную кофту с розовыми цветами, обута в светлые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно, просят обращаться по следующим телефонам: ОУР 8(8482)93-47-50; ОДЧ 8(8482)24-50-02, 8(917)122-38-34, 8(929)714-59-81, 102 или 02.
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