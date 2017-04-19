Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки



По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей … В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.По версии следствия, 6 октября 2016 года женщинапод колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей