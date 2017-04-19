Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято более 126 400 пачек поддельной табачной продукции на сумму более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия либо их использования». Она предполагает штраф в сумме от 300 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Всего за период 2016 – 2017 годов в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятий «Контрафакт» из незаконного оборота изъято более 142 000 пачек контрафактных табачных изделий различного наименования на общую сумму, превысившую 14 281 000 рублей. Обычно в одной пачке 20 сигарет. То есть всего изъято более трех миллионов контрафактных сигарет. Возбуждено 4 уголовных дела.
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