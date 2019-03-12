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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В списке санкций штраф на сумму до 200 тысяч рублей и выполнение обязательных работ в течение 360 часов. Эта мера аналогична той, что прописана 
14 сентября 2018, 11:21
В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

57 % сотрудников российских офисов спят на работе, выяснили в ходе опроса исследователи из компании «Альфастрахование». 36 % респондентов признались, что чаще всего они решают вздремнуть в обеденный перерыв. 28 % - сразу после него. Еще 19 засыпают в конце 
11 августа 2018, 10:29
Прогноз: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников

Прогноз: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников

К 2025 году Российская Федерация столкнется с дефицитом специалистов в области аналитики, а также представителей творческих профессий. Недостаток таких кадров к этому сроку может достигнуть порядка десяти миллионов человек.
Таковы результаты недавнего исследования специалиств The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia 

27 октября 2017, 11:28
Жители Самарской области стали активнее искать работу

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%

Сейчас на учёте в службе занятости значатся около 25,2 тысячи человек.
В июне 2015-го их число не превышало 19 тысяч. Данные приводит Самарастат. В организациях региона сейчас работают 812 тысяч человек (без учёта субъектов малого предпринимательства). Из них 26% заняты 

27 июня 2016, 02:39
Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть

Допустимая доля иностранных работников на пассажирском транспорте России уменьшена с 50% до 40%, а на грузовом - до 35%. Общая квота зарубежных работников составит 213 929 человек. Как следует из соответствующего постановления, в будущем году сохранится на нынешнем уровне допустимая доля 
16 декабря 2015, 04:28
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