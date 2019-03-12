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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
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7 марта 2019, 11:13
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Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
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2 марта 2019, 08:23
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области
Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.
Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – …
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1 марта 2019, 01:35
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21
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В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе
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11 августа 2018, 10:29
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Прогноз: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников
К 2025 году Российская Федерация столкнется с дефицитом специалистов в области аналитики, а также представителей творческих профессий. Недостаток таких кадров к этому сроку может достигнуть порядка десяти миллионов человек.
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27 октября 2017, 11:28
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Жители Самарской области стали активнее искать работу
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16 февраля 2017, 04:41
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Число безработных в Самарской области за год выросло почти на 33%
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27 июня 2016, 02:39
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Число рабочих-иностранцев в России в 2016 году сократится на четверть
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16 декабря 2015, 04:28
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