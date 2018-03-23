В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были спрятаны в пластиковую посуду, которую нашли в кухонном шкафчике для продуктов. «Зелье» также обнаружили в женской сумочке. Общая масса изъятого порошка составила около 1,5 килограмма.
«Предположительно, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через так называемые «закладки». Часть запрещенного вещества, а именно 303,36 грамма, уже была расфасована на партии по 10 граммов», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Роли в банде были распределены следующим образом. 34-летний мужчина, предположительно, занимался фасовкой, его предполагаемые подельники 38 и 40 лет организовывали «закладки», а 32-летняя подруга была «оператором». В отношении всех заведено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ - «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
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