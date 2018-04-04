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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.

На выручку любителям подледного 

19 марта 2018, 10:14
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

На днях в поселке Пригородный Оренбургской области развернулась целая операция по поиску пропавшего северного оленя. Вернее, оленихи по кличке Снежка. Хозяйка Евгения Долгополова выпустила животное из вольера, чтобы оно погуляло, а вечером обнаружила, что копытное не вернулось.

Сначала женщина 
20 февраля 2018, 06:09
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей 

16 февраля 2018, 08:22
В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден 12-летний подросток, пропавший в понедельник, 29 января. Как сообщалось ранее, в 14 часов он ушел из школы в Комсомольском районе и исчез. Сегодня днем подростка нашли. Мальчика уже вернули в семью.

«Как выяснили полицейские, в отношении 
30 января 2018, 03:57
В Тольятти пропал 12-летний школьник

В Тольятти пропал 12-летний школьник

В Тольятти полицейские ищут 12-летнего мальчика. В понедельник, 29 января, в два часа дня подросток ушел из школы в Комсомольском районе и исчез. Рост школьника около 160 сантиметров, худощав, лицо овальное, волосы светло-русые прямые, глаза светло-голубые. На нем была темно-серая 
30 января 2018, 01:25
СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ

СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ

16-летняя пациентка умерла 10 января 2018 года в реанимации клиник Самарского государственного медуниверситета после плановой операции.
19 января 2018, 02:44
В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

Самарская полиция ищет пропавшего подростка. Никита Мордвинцев ушел из дома в воскресенье и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 6 августа, идущим от улицы Революционной в сторону Авроры. Телефон подростка выключен. По словам родителей, в последнее время 
9 августа 2017, 01:21
Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

17-летний юноша, который пропал в понедельник, найден мертвым. Информация об этом опубликована администрацией самарского поискового отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 26 июня, подросток ушел из дома на улице Мяги и не вернулся. Близкие пропавшего 
29 июня 2017, 09:33
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу

В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу

Самарские силовики расследуют уголовное дело об убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал минувшим летом, 28 июля.
1 сентября машину пропавшего нашли в лесу в Центральном районе Тольятти. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель Автограда. Ранее он был судим.
7 сентября 2015, 03:03
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