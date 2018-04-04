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Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском
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19 марта 2018, 10:14
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Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области
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15 марта 2018, 08:41
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В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке
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20 февраля 2018, 06:09
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Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре
Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей …
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16 февраля 2018, 08:22
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В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник
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30 января 2018, 03:57
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В Тольятти пропал 12-летний школьник
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30 января 2018, 01:25
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СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ
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19 января 2018, 02:44
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В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной
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9 августа 2017, 01:21
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Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым
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29 июня 2017, 09:33
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Полиция ищет пропавшего студента из Самары
Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он …
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8 февраля 2017, 10:25
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В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу
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7 сентября 2015, 03:03