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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью
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3 сентября 2018, 09:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске
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31 августа 2018, 12:57
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В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев
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31 августа 2018, 11:51