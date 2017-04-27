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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение
Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
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26 апреля 2017, 02:18
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
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25 апреля 2017, 04:06
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?
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24 апреля 2017, 04:30
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Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина
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24 апреля 2017, 04:03
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Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
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24 апреля 2017, 10:13
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В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»
В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
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21 апреля 2017, 01:23
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Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
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21 апреля 2017, 09:49
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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
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20 апреля 2017, 10:46
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года
В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».
Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в …
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14 апреля 2017, 10:14
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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
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12 апреля 2017, 04:10